Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением о поступке биатлонистов сборной Швейцарии, которые сфотографировались полностью без одежды.

«Такому я лайки не ставлю. Каждый сходит с ума по-своему», — сказал Драчев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, швейцарские биатлонисты национальной команды сфотографировались полностью раздетыми. Фото на своей странице в Instagram разместил Беньямин Вегер. На снимке спортсмены изображены в носках и кроссовках. В руках у них велосипедные шлемы, на глазах — солнечные очки.

В основной состав мужской сборной Швейцарии по биатлону входят Марио Дольдер, Жереми Финелло, Беньямин Вегер и Серафин Вистнер. В прошедшем сезоне лучший результат у швейцарцев в личном зачёте показал Вегер – 14-е место в мужском тотале. Мужская сборная в общем зачете Кубка наций заняла 9 место.