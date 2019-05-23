Российский фигурист Александр Энберт рассказал о подготовке дуэта с Натальей Забияко к следующему сезону.

По словам Энберта, Забияко стала более уверенной в себе, и, хотя она всегда была такой, в последнее время это видно более отчетливо. Он отметил, в прошлом сезоне пара чувствовала, что не отстает от сильных спортсменов, но старается становиться лучше, насколько это возможно. Энберт считает, что у дуэта есть все для того, чтобы стать парой номер один в России.

«Подготовка к следующему сезону идёт шаг за шагом – начиная с техники и так далее. Нам нравится этот процесс, и, думаю, мы идём в правильном направлении. Во всех аспектах мы прогрессируем, и это здорово», – сказал Энберт, слова которого приводит Golden Skate.

Напомним, в японской Сайтаме россияне Наталья Забияко и Александр Энберт получили от судей 144,02 баллов в произвольной программе и 217,98 баллов в сумме, завоевав тем самым бронзовые медали чемпионата мира.