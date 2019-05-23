Главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза поделился ожиданиями от матча против московского ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.

По словам Плазы, «Зенит» обыгрывал ЦСКА, но надо учитывать, в какой момент сезона это произошло. Тогда армейцы были не в оптимальном составе, а во время регулярного чемпионата большие клубы часто отдают приоритет Евролиге, понимая, что во внутреннем первенстве у них будет меньше сложностей к плей-офф.

Плаза, слова которого приводит официальный сайт «Зенита», отметил, что ЦСКА – одна из тех команд в Европе, которые максимально близки к уровню НБА. Он считает, что «Зенит» должен понимать эту разницу, уважать ее, но в то же время делать все, чтобы победить.

Напомним, баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ. Игра состоится сегодня, 23 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Серия будет длиться до трёх побед, первые два матча состоятся в Москве. Третья игра пройдёт в Санкт-Петербурге, но если победитель не будет выявлен, то на «Сибур-Арене» будет проведён ещё один матч.