В Словакии начался четвертьфинальный матч между сборными России и США.

Встреча, которая проходит в Братиславе, стартовала в 17:15 по московскому времени.

Со стартовым составом россиян можно ознакомиться здесь.

Напомним, сборная России завершила групповой этап на первом месте: команда Воробьёва одержала победы во всех семи матчах. Россияне обыграли Швецию, а до этого оказались сильнее Швейцарии, Латвии Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.

Отметим, перед стартом четвертьфинальной стадии чемпионата мира по хоккею букмекеры оценили шансы оставшихся команд на завоевание трофея. По мнению аналитиков, основным фаворитом чемпионата мира является сборная России.