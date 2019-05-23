В Словакии начался четвертьфинальный матч между сборными Чехии и Германии.

Встреча, которая проходит в Братиславе, стартовала в 21:15 по московскому времени.

Напомним, сборная Чехии завершила групповой этап на втором месте: чешская команда одержала победы в шести матчах, оказавшись сильнее Швейцарии, Латвии, Норвегии, Австрии, Италии и Швеции. Единственный матч чехи проиграли сборной России.

Сборная Германии финишировала на третьем месте в группе А. Немцы одержали победу над Финляндией, Словакией, Францией, Данией и Великобританией, проиграв Канаде и США.

Отметим, перед стартом четвертьфинальной стадии чемпионата мира по хоккею букмекеры оценили шансы оставшихся команд на завоевание трофея. По мнению аналитиков, основным фаворитом чемпионата мира является сборная России.