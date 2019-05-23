Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин продолжит выступления за в составе швейцарского клуба.

Как сообщается на официальном сайте «Сьона», 23-летний вратарь подписал с командой новый контракт, рассчитанный на три сезона.

Отметим, Митрюшкин в 2016 году перешел в «Сьон» из «Спартака».

В ноябре 2017 года вратарь получил травму колена, а в декабре в связи с этим перенес операции, после чего пока не принял участия ни в одном матче команды.

В данный момент главным тренером «Сьона» является бывший наставник «Спартака» Мурат Якин.

Ранее стало известно, что другим российским легионером, Николаем Комличенко, интересуются «Фортуна» из Дюссельдорфа и «Аугсбург». Отмечается, что футболист «Млады Болеслав» находится в шорт-листе у обеих немецких команд.