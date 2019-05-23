Португальский защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу может стать футболистом английского «Манчестер Сити».

Об этом сообщает Goal. По информации источника, клуб из Манчестера хочет купить португальца, и в данный момент стороны близки к согласованию сделки. Отмечается, что англичане предлагают за Жоау Канселу 60 миллионов евро. Канселу выступает за «Ювентус» с лета 2018 года.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл 34 матча за туринский клуб, в которых забил один мяч и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Жоау Канселу в Twitter поставил лайк на комментарий фаната с требованием уволить главного тренера клуба Массимилиано Аллегри. Отметим, недавно стало известно, что Аллегри покинет клуб после завершения сезона.