В Словакии проходит четвертьфинальный матч между сборными России и США, после первого периода счет 2:0 в пользу россиян.

В составе сборной России по шайбе забросили Никита Гусев с передач Михаила Сергачева и Никиты Кучерова на 2-й минуте и Михаил Сергачев в большинстве с передачи Никиты Гусева на 16-й минуте.

Отметим, встреча, которая проходит, в Братиславе, стартовала в 17:15 по московскому времени.

Со стартовым составом россиян можно ознакомиться здесь.

Напомним, сборная России завершила групповой этап на первом месте: команда Воробьёва одержала победы во всех семи матчах. Россияне обыграли Швецию, а до этого оказались сильнее Швейцарии, Латвии Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.

Перед стартом четвертьфинальной стадии чемпионата мира по хоккею букмекеры оценили шансы оставшихся команд на завоевание трофея. По мнению аналитиков, основным фаворитом чемпионата мира является сборная России.