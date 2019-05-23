В Словакии начался четвертьфинальный матч между сборными Канады и Швейцарии.

Встреча, которая проходит в Кошице, стартовала в 17:15 по московскому времени.

Напомним, сборная Канады завершила групповой этап на втором месте: чешская команда одержала победы в шести матчах, оказавшись сильнее США, Дании, Германии, Франции, Словакии и Великобритании. Единственный матч канадцы проиграли сборной Финляндии.

Сборная Швейцарии финишировала на четвертом месте в группе А. Швейцарцы одержали победу над Норвегией, Австрией, Латвией и Италией, проиграв Чехии, России и Швеции.

Отметим, перед стартом четвертьфинальной стадии чемпионата мира по хоккею букмекеры оценили шансы оставшихся команд на завоевание трофея. По мнению аналитиков, основным фаворитом чемпионата мира является сборная России.