Начальник «Локомотива» Станислав Сухина поделился впечатлениями от победы команды в Кубке России.

На слова представителя клубной пресс-службы о том, что с приходом Сухины «Локомотив» стал каждый год брать трофеи, экс-рефери заявил, что это просто совпадение.

«Молодцы ребята, тренер. Они в тяжелых условиях – через два дня на третий – играют, терпят и добиваются своих целей. Эмоции сильные, много кубков не бывает. И вообще, нормальный мужчины – добытчик. Поэтому каждый год надо что-то тащить домой: нести и нести. С победой!» — сказал Сухина, слова которого приводит пресс-служба «Локомотива».

Напомним, 22 мая в Самаре состоялся финальный матч Кубка России по футболу, в котором встречались московский «Локомотив» и екатринбургский «Урал». Победу с минимальным счётом 1:0 одержала команда Юрия Сёмина. За последние три года это третий трофей железнодорожников: они завоевали два Кубка России и один раз стали чемпионами страны.