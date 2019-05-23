Сезон-2018/19 еще не успел закончиться, а футбольные клубы уже представили новые комплекты форм на следующий год.

Удививший всех игрой в Лиге чемпионов «Аякс» не сильно поразил новой формой, но и банальной ее назвать нельзя. Если домашний комплект выполнен в традиционных цветах с добавлением новых элементов, то гостевой стал воплощением фантазий дизайнеров.

А вот кто по-настоящему удивил, так это другой полуфиналист Лиги чемпионов — «Барселона». Хорватские шашечки точно понравятся не всем фанатам каталонцев.

Менхенгладбахская «Боруссия» по-другому подошла к дизайну формы, нанеся на нее принт дыма от пиротехники — дань уважения фанатам.

«Боруссия» из Дортмунда нанесла на плечи футболки необычные узоры, а в остальном решила придерживаться классики.

«Рома» решила вспомнить мифологию Древнего Рима и нанести на форму молнии, которые отсылают к богу римского пантеона Юпитеру.

«Арсенал» сменил технического спонсора — теперь форму команды шьет не Puma, а Adidas. Пожалуй, в этом и заключается основное изменение в дизайне у лондонцев.

Самый большой фурор произвела форма «Ювентуса». В Турине приняли решение отказаться от традиционных полосок, разбив форму на две секции и добавив посередине узкую розовую полоску, отсылающую к цветам самой первой формы клуба.

Интересное решение для «Интера» предложил Nike. Не изменяя традициям, под лого спонсора Pirelli добавили диагональные полосы. Учитывая, что Pirelli — это фирма, изготавливающая шины, получилось очень интересно.

Форма «Баварии» обогатилась ромбиками, но «Спартак» тут ни при чем — это отсылка к стадиону клуба, «Альянц Арене».

Отдал должное родному стадиону и «Челси» — форма лондонцев вообще серьезно изменилась.

«Манчестер Юнайтед» сейчас переживает не лучшие времена, поэтому клубу только и остается, что ностальгировать. Новая форма позволяет делать это в полной мере, отсылая нас в финалу Лиги чемпионов-1999. Жаль, в этой форме «МЮ» предстоит играть в Лиге Европы. Отдельное внимание необычной вратарской форме — Давид де Хеа вылитый Петер Шмейхель.