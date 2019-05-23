Голландский полузащитник екатеринбургского «Урала» Отман Эль-Кабир может стать футболистом московского «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, игрок может перейти в московский клуб по завершении сезона. Отмечается, что сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро.

Отметим, соглашение Эль-Кабира с «Уралом» рассчитан до июня 2021 года.

Ранее стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке хавбека екатеринбургского «Урала» Отмана Эль-Кабира.

Эль-Кабиру 27 лет, он выступает за «Урал» с зимы 2018 года. Футболист имеет двойное гражданство — королевства Нидерланды и королевства Марокко. До переезда в Екатеринбург Эль-Кабир выступал в чемпионате Голландии и чемпионате Швеции по футболу, играя в составе «НАК Бреда», «Энгельхольм», «АФК Юнайтед» и «Юргорден».