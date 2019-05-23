Сборная России обыграла американцев в четвертьфинале чемпионата и вышла в полуфинал турнира.

Россияне начали прекрасно, Никита Гусев отличился уже на второй минуте встречи. Гол получился мощный и неожиданный, Никита прямо в упор расстрелял ворота американцев. Весь первый период прошел под диктовку россиян, и вторая шайба Сергачева это только подтвердила. Рикошет от клюшки защитника нисколько не испортил красоту гола, наоборот, без отскока счет, возможно, не изменился бы. Соперник не знал, что делать с такой Россией — которая просто играет в свою игру, при этом не преподнося никаких сюрпризов.

Во втором периоде все очень сильно изменилось, россияне подсели, американцы взяли инициативу в свои руки. Игра уравнялась, однако даже при том, что команда Воробьева растеряла весь запал, бросков сборная России нанесла больше. Но в гол бросок воплотить удалось только Брендону Скжею, и в итоге американцы выиграли второй период, что весьма неприятно.

Третий период оказался богатым на голы. Активизировались игроки ЦСКА — Капризов и Григоренко. Третья шайба была заброшена как по учебнику — россияне вышли два в одного, и Гусев с Капризовым спокойно разыграли большинство.

Однако это не деморализовало сборную США, уже через четыре минуты они ответили мощнейшим выстрелом Ноа Хэнифина. Василевский при всем желании ничего не смог бы сделать. Но очень быстро наша команда ответила голом Григоренко, которого вывели на практически пустые ворота.

Самое интересное началось, когда американцы забросили третью шайбу, после чего Илья Воробьев подал запрос на офсайд, который судьи отклонили. Спорное решение арбитров не помешало россиянам завершить матч победой и выйти в полуфинал турнира, где команда встретится с победителем пары Финляндия — Швеция.