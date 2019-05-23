В матче четвертьфинала чемпионата мира сборная России обыграла команду США со счетом 4:3

В составе сборной России по шайбе забросили Никита Гусев с передач Михаила Сергачева и Никиты Кучерова на 2-й минуте, Михаил Сергачев в большинстве с передачи Никиты Гусева на 16-й минуте, Кирилл Капризов на 42-й минуте с передачи Гусева и Сергачева и Михаил Григоренко на 48-й минуте с передачи Малкина и Дадонова.

В составе команды США отличился Брейди Скжей с передачи Патрика Кейна и Джонни Гудро на 23-й минуте, Ноа Хэнифин на 46-й минуте и Алекс ДеБринкат на 18-й минуте.

Напомним, сборная России завершила групповой этап на первом месте: команда Воробьёва одержала победы во всех семи матчах. Россияне обыграли Швецию, а до этого оказались сильнее Швейцарии, Латвии Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.

Перед стартом четвертьфинальной стадии чемпионата мира по хоккею букмекеры оценили шансы оставшихся команд на завоевание трофея. По мнению аналитиков, основным фаворитом чемпионата мира является сборная России.