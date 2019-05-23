Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о традиционных встречах «Meet & Greet» с канадскими болельщиками после выступлений.

По словам Медведевой, канадские фанаты действительно вежливы и фигуристке нравится, как они говорят с ней. Россиянка отметила, что они не трогают ее и не пересекают черту.

«Это очень круто, потому что я могу говорить с ними, как обычный человек. Я чувствую себя очень комфортно во время такого общения. Думаю, «Meet & Greet» является очень важным моментом после каждого шоу. Да, я люблю эти встречи с болельщиками», — сказала Медведева в интервью Youtube-каналу Permanent Rain Press.

Ранее Евгения Медведева ответила на критику со стороны подписчика её «Инстаграм»-страницы.

Напомним, накануне стало известно, что швея сборной Японии по фигурному Катанию Сатоми Ито будет работать над костюмом Медведевой для произвольной программы в следующем сезоне. Спортсменка планирует выступать под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».