В Словакии начался четвертьфинальный матч между сборными Финляндии и Швеции.

Встреча, которая проходит в Кошице, стартовала в 21:15 по московскому времени.

Напомним, сборная Финляндии завершила групповой этап на втором месте: финская команда одержала победы в пяти матчах, оказавшись сильнее Франции, Великобритании, Дании, Словакии и Канады. Проиграли финны сборным Германии и США.

Сборная Швеции финишировала на третьем месте в группе В. Шведы одержали победу над Латвией, Швейцарией, Австрией, Норвегией и Италией и потерпели поражения от России и Чехии.

Отметим, перед стартом четвертьфинальной стадии чемпионата мира по хоккею букмекеры оценили шансы оставшихся команд на завоевание трофея. По мнению аналитиков, основным фаворитом чемпионата мира является сборная России.