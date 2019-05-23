В Монте-Карло стартовал Гран-при Монако, в рамках которого состоялась вторая свободная практика. Лучшим пилотом заезда стал представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Второе время показал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас», с третьим результатом финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал четырнадцатое время, его партнёр по команде Александер Албон стал пятым.

Напомним, ранее состоялась первая практика, на которой лучшим пилотом также стал представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а Даниил Квят показал тринадцатое время. Второе время показал Макс Ферстаппе, представляющий «Ред Булл», с третьим результатом стал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас».

Третья тренировка и квалификации пройдут в субботу, а сама гонка состоится в воскресенье, 26 мая.