В первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 98:82.

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал центровой ЦСКА Отелло Хантер, который набрал 22 очка. У петербуржцев 14 баллов набрал Джален Рейнольдс.

Одержав победу в этой игре, армейцы повели в серии со счетом 1-0.

Серия будет длиться до трёх побед, первые два матча состоятся в Москве. Третья игра пройдёт в Санкт-Петербурге, но если победитель не будет выявлен, то на «Сибур-Арене» будет проведён ещё один матч.

В четвертьфинале подопечные Джоана Плазы обыграли «Локомотив-Кубань», выиграв решающий матч на домашнем паркете.

Перед полуфиналом Единой лиги ВТБ армейцы в восьмой раз завоевали титул чемпионов Евролиги, обыграв в финале турецкий «Анадолу Эфес»