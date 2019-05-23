Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико».

Об этом сообщает AS. По информации источника, футболист рассматривается испанским клубом как один из кандидатов на укрепление защитной линии. Сам Фернандес готов покинуть армейский клуб ради «Атлетико», но помешать могут стать высокие финансовые требования ЦСКА.

Ранее агент защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду прокомментировал интерес мадридского «Атлетико» к своему клиенту.

Напомним, стало известно, что футболист сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может стать футболистом мадридского «Атлетико», который готов заплатить 30 миллионов евро за его трансфер.

Отметим, Фернандес выступает за «армейцев» с 2012 года. В текущем сезоне игрок провел 27 встреч российской премьер-лиги.