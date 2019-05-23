В Петроградском районном суде Петербурга должно было состояться заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, ответчиком по которому выступает ФК «Зенит».

Заседание должно было состояться 23 мая и начаться в 16:45 по московскому времени, однако ответчик, то есть ФК «Зенит», не явился на заседание, о чем сообщает официальный сайт суда.

Отметим, иск подал продюсер Андрей Разин. Ему не понравилось шоу на онлайн-канале «Z+», в ходе которого лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров нелестно высказался о Москве.

Разин требует от «Зенита» удалить запись шоу, в котором Шнуров «дерзко и издевательски цинично» высказывается о столице, а также хочет, чтобы видео исчезло с просторов интернета. Также в иске указано требование высказать официальную позицию на сайте клуба о словах Шнурова.

По мнению Разина, своими высказываниями Шнуров провоцирует негативное отношение к Москве, к ее символам и памятникам.

Напомним, скандальное шоу вышло в свет перед матчем «Спартака» и «Зенита» (1:1) 17 марта. Зрителей и фанатов смутило обилие нецензурной лексики, состав гостей, ни один из которых не разбирался в футболе, и сомнительная студия. Следующие выпуски шоу оказались куда более приличными.