Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза поделился мнением о матче против ЦСКА.

«Мы не понимали, в какую игру нам нужно играть сегодня. Мы просто не имели права вступать в перестрелку с ЦСКА, потому что в таких ситуациях они выиграют девять раз из десяти», — сказал Плаза, слова которого приводит «Чемпионат».

Испанец отметил, что сегодняшнее поражение — целый комплекс причин. Он добавил, что «Зенит» будет сражаться во второй игре, чтобы такого больше не случилось.

Напомним, в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 98:82. Наибольшую результативность в матче продемонстрировал центровой ЦСКА Отелло Хантер, который набрал 22 очка. У петербуржцев 14 баллов набрал Джален Рейнольдс. Одержав победу в этой игре, армейцы повели в серии со счетом 1-0.