Нападающий сборной России Никита Гусев поделился мнением о матче против команды США.

По словам Гусева, он не может сказать, что четвертьфинал — это испытание. Игрок сказал, что сборная просто выходила выигрывать. Он отметил, что в полуфинале вряд ли будет полегче, потому что каждый матч сложный.

«Не было ли ощущения, что играем в Питере? Нет. Поддержка, конечно, хорошая, но не как в Питере», — сказал Гусев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче четвертьфинала чемпионата мира сборная России обыграла команду США со счетом 4:3

В составе сборной России по шайбе забросили Никита Гусев с передач Михаила Сергачева и Никиты Кучерова на 2-й минуте, Михаил Сергачев в большинстве с передачи Никиты Гусева на 16-й минуте, Кирилл Капризов на 42-й минуте с передачи Гусева и Сергачева и Михаил Григоренко на 48-й минуте с передачи Малкина и Дадонова. В составе команды США отличился Брейди Скжей с передачи Патрика Кейна и Джонни Гудро на 23-й минуте, Ноа Хэнифин на 46-й минуте и Алекс ДеБринкат на 18-й минуте.