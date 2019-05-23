Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вызов голкипера дончан Сергея Песькова в сборную России.

«Песьяков заиграл при мне в «Спартаке»? Тогда я не думал о том, дорастёт ли он до сборной России», — сказал Карпин, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер отметил, мыслей, что это будущий вратарь сборной России, у него не было ни тогда, ни сейчас.

«Что касается того, может ли он стать первым номером в сборной, то я без понятия. Это вопрос не ко мне», — добавил специалист.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со списком футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020.

Согласно информации, опубликованной на сайте РФС, в расположение национальной команды приглашены четыре голкипера — Маринато Гилерме, Андрей Лунёв, Сергей Песьяков и Антон Шунин.