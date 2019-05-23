Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Черчесов назвал заявку на матчи с Кипром и Сан-Марино

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со списком футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020.

Дюков рассказал, какие варианты лимита на легионеров обсуждает РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об обсуждениях вопроса лимита на легионеров в чемпионате России.

Энберт заявил, что его дуэт с Забияко станет лучшим в России

Российский фигурист Александр Энберт рассказал о подготовке дуэта с Натальей Забияко к следующему сезону. По словам Энберта, Забияко стала более уверенной в себе, и, хотя она всегда была такой, в последнее время это видно более отчетливо. Он отметил, в прошлом сезоне пара чувствовала, что не отстает от сильных спортсменов, но старается становиться лучше, насколько это возможно. Энберт считает, что у дуэта есть все для того, чтобы стать парой номер один в России.

Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин продолжит выступления за в составе швейцарского клуба. Как сообщается на официальном сайте «Сьона», 23-летний вратарь подписал с командой новый контракт, рассчитанный на три сезона.

Эль-Кабир перейдет в «Динамо»

Голландский полузащитник екатеринбургского «Урала» Отман Эль-Кабир может стать футболистом московского «Динамо».

Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ

В матче четвертьфинала чемпионата мира сборная России обыграла команду США со счетом 4:3

Квят стал 14-м после второй практики в Монако

В Монте-Карло стартовал Гран-при Монако, в рамках которого состоялась вторая свободная практика. Лучшим пилотом заезда стал представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

ЦСКА обыграл «Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ

В первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 98:82.

Представители «Зенита» не явились на суд по делу, связанному с каналом Z+

В Петроградском районном суде Петербурга должно было состояться заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, ответчиком по которому выступает ФК «Зенит», однако ответчик, то есть ФК «Зенит», не явился на заседание, о чем сообщает официальный сайт суда.

Стали известны соперники России и Канады в полуфинале ЧМ по хоккею

В четвертьфинале чемпионата мира завершились все встречи. В полуфинале чемпионата мира сборная России встретится с командой Финляндии, канадцы сыграют с чехами.