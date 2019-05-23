Голкипер борисовского БАТЭ Денис Щербицкий может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, «Зенит» интересуется белорусским вратарем, который является воспитанником детской школы МТЗ-РИПО.

В нынешнем сезоне Щербицкий провел 22 встречи, в которых пропустил 23 гола. В январе текущего года он подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет один миллион евро.

Ранее стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке хавбека екатеринбургского «Урала» Отмана Эль-Кабира.

В текущем сезоне Эль-Кабир сыграл за свой клуб 28 матчей, на его счету 3 гола и 6 результативных передач. Еще один мяч голландец марроканского происхождения забил в Кубке России.