В четвертьфинале чемпионата мира завершились все встречи.

Сборная Канады в овертайме одолела команду Швейцарии со счетом 3:2. В составе канадцев дубль оформил Стоун, еще одну шайбу забросил Северсон. У швейцарцев в большинстве отличились Андригетто и Хишьер.

Сборная Чехии разгромила сборную Германии со счетом 5:1. В составе чехов дубль оформил Коварж, еще по шайбе забросили Ворачек, Кубалик и Палат. У немцев единственный гол забил Мойер.

Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над шведами со счетом 5:4. В составе финской команды по голу забили Миккола, Линдбом, Хаканпаа, Анттила и Маннинен. У Швеции отличились Клингберг в большинстве, Хернквист, Петтерссон и Густафссон.

Напомним, сборная России обыграла команду США со счетом 4:3.

В полуфинале чемпионата мира сборная России встретится с командой Финляндии, канадцы сыграют с чехами.