Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свой выбор игроков в защитной линии.

По словам Черчесова, Нойштедтер действительно нечасто играет за «Фенербахче», но обнадеживает тот факт, что, когда он недавно вышел на поле после продолжительной паузы, то выглядел очень достойно. Тренер отметил, что позиция центрального защитника является дефицитной, потому что Кутепов травмирован, Васин еще не набрал необходимую форму, и потому Нойштедтер в сборной. Черчесов подчеркнул, что Нойштедтер знает свое положение, и в межсезонье может сменить команду.

«Караваева, как, впрочем, и Сутормина мы не вызвали, потому что ребята запланировали свадьбы, это важные жизненные события. Я с ними разговаривал и объяснил, что в период сборов важно быть концентрированными именно на работе, в дальнейшем же будем за ними внимательно наблюдать», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со списком футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020.

Сбор национальной команды стартует 30 мая. Матч между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, затем команда отправится в Нижний Новгород, где 11 июня сыграет с Кипром.