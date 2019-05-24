Женская сборная России по волейболу встречалась с командой Бразилии в третьем матче Лиги наций-2019. Игра проходила в Бразилиа на арене «Жиназио Нильсон Нельсон» и завершилась поражением россиянок с разгромным счётом 3:0.

Подопечные Вадима Панкова с самого начала встречи отдали инициативу соперницам, проиграв первый сет со счётом 15:25. Во втором игровом отрезке улучшить положение не удалось: бразильянки вновь оказались сильнее — 17:25. Третья партия получилась для сборной России ещё более неудачной — команда проиграла со счётом 14:25.

Самым результативным игроком встречи стала бразильянка Ана Паула Боргу Бедани Гедес, набравшая 17 очков. В сборной России результативнее остальных была Маргарита Курило, которая записала себе в актив 12 очков.

Напомним, ранее сборная России проиграла Доминикане, затем одержала победу над Китаем.