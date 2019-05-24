В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может появиться клуб из Объединённых Арабских Эмиратов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», потенциальный новичок КХЛ из Дубая уже провёл переговоры с представителями Лиги и намерен вступить в неё. Президент федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун отметил, что возможная дата вступления — 2021 год.

Планируется, что к этому времени в Дубае построят ледовую арену вместимостью не менее 12 тысяч зрителей. В городе уже есть одна арена, рассчитанная на 17 тысяч человек, однако она не приспособлена для игры в хоккей.

Напомним, ранее сообщалось, что старт нового сезона КХЛ будет дан 1 сентября. Состав участников чемпионата останется таким же, как и в минувшем сезоне, однако в правила могут быть внесены изменения.