Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не планирует расширять штат сотрудников организации.

Драчев отметил, что не видит смысла в том, чтобы привлекать сотрудников, отвечающих за антидопинговую работу. По мнению специалиста, основные силы должны быть сосредоточены на том, чтобы проводить обучение тренеров и спортсменов.

Драчёв выразил мнение, что можно пригласить человека, который будет следить за системой ADAMS, но необходимости в этом нет. «Как мне кажется, это уже будет детским садом», — приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, перед чемпионатом мира по биатлону в Эстерсунде стало известно, что Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста по неуважительной причине, в связи с чем спортсменке грозит дисквалификация. Объяснения биатлонистки о том, что она не смогла правильно ввести данные в системе ADAMS, не устроили комиссию и дело было передано в IBU.