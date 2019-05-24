Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказала своё мнение по поводу лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.

Чернышов заявил, что не понимает идею новой схемы — «8+17» — которую хотят ввести в РПЛ. «Мне сложно предположить, как при ней будут существовать команды», — сказал специалист, слова которого приводит «Спорт день за днём». Чернышов пояснил, что при такой схеме тренер захочет использовать на поле всех легионеров, из-за чего возникнет проблема с российскими игроками.

По мнению специалиста, лучше вообще отменить лимит, но если выбирать из существующих вариантов, то лучше оставить всё как есть. Чернышов вспомнил ограничения, которые существовали раньше, когда в заявку команд всех европейских чемпионатов могли попадать не более трёх легионеров. «Каждый клуб старался покупать только звезд. Это были действительно сильные игроки», — сказал эксперт.