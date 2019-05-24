Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, на правах аренды выступающий за лондонский «Челси», хочет вернуться в туринский клуб, чтобы играть с Криштиану Роналду.

Как сообщает Tuttosport, форвард сам выразил желание вернуться в Италию, так как хочет играть в атаке вместе с Роналду. Ранее игроки вместе выступали за мадридский «Реал».

Также появилась информация о том, что «Челси» хочет вернуть Игуаина в «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. Нападающий играет за лондонцев с января, за это время он принял участие в восемнадцати матчах и забил пять голов. Соглашение между клубами подразумевает, что «Челси» может продлить аренду ещё на сезон или выкупить футболиста, но руководство лондонского клубы не собирается этого делать.

Кроме того, СМИ сообщали, что Игуаин может вернуться в Испанию, так как мадридский «Атлетико» проявляет интерес с игроку.