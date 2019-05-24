Российские биатлонисты Максим Цветков, Алексей Волков, Юрий Шопин и Петр Пащенко проводят тренировки в Крыму.

Сбор спортсменов проходит неподалёку от Судака, все четверо не были включены в состав сборной России для подготовки к новому сезону.

Напомним, состав сборной России на сезон 2019/20 был утверждён ещё в апреле. В основной состав мужской команды попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Также был оглашён и состав резервной команды, в который вошли Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов и Евгений Сидоров.