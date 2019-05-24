Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл объяснил, почему его команда уступила России в четвертьфинале чемпионата мира.

Блэшилл заявил, что его подопечные провели лучшую игру на турнире, однако этого не хватило для победы. «К сожалению, Россия очень уж сильна», — заявил тренер, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Специалист добавил, что на результат матча повлияли первые десять минут, которые американцы провалили.

Напомним, Россия обыграла команду США со счётом 4:3. В составе сборной России по шайбе забросили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

В полуфинале команде Ильи Воробьёва предстоит встретиться со сборной Финляндии, матч пройдёт в субботу, 25 мая.