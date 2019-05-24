Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету покинет команду по окончании нынешнего сезона. В заключительном матче сине-бело-голубых в чемпионате России Нету попрощается с клубом и болельщиками.

В 30-м туре РПЛ «Зенит» примет красноярский «Енисей» на поле «Газпром-Арены», этот матч станет для Нету последним в составе команды Сергея Семака. «Зенит» опубликовал видеоролик, посвящённый португальскому защитнику.

Нету провёл в Санкт-Петербурге шесть лет и принял участие в 174 матчах за «Зенит». Защитник помог команде завоевать пять трофеев: петербуржцы дважды побеждали в чемпионате России, выиграли Кубок и два Суперкубка страны.

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» состоится в воскресенье, 26 мая. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 14:00. В тот же день команда проведет чемпионский парад.