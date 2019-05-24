Защитник теперь уже «Спортинга» Луиш Нету попрощается с болельщиками «Зенита» в воскресенье после матча с «Енисеем», который стартует на «Газпром Арене» в 14:00 мск 26 мая. Клуб уже опубликовал прощальное видео, посвященное футболисту.

«Спасибо, Луиш!»: Нету попрощается с болельщиками «Зенита» в воскресенье 💙 Матч с «Енисеем» станет для португальского защитника заключительным в качестве игрока сине-бело-голубых: https://t.co/uA6ifF9j0S pic.twitter.com/uIisqpARHG — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 23 мая 2019 г.

Стоит отметить, что Нету вполне может предстать перед болельщиками в новом образе. Дело в том, что в случае победы «Зенита» в РПЛ он обещал сбрить бороду, чего не делал уже 10 лет. По его словам, еще подростком он решил не бриться, пока его команда «Варзим» не потерпит поражение. Неудач все не было, а борода росла и росла. Нету привык. Последний раз он сбривал ее десять лет назад перед свадьбой его сестры.

Луиш Нету играет за «Зенит» с февраля 2013-го. Воспитанник школы клуба «Варзим» дебютировал в команде в матче Лиги Европы УЕФА против «Ливерпуля».