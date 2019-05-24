Чемпион WBA Super в полусреднем весе Кит Турман вызвал на поединок по правилам бокса Конора Макгрегора, мотивировав его деньгами.

«У Макгрегора нет выносливости. Он не способен проводить чемпионские поединки. Флойд в бою с ним просто гулял по рингу. А Конор продолжает нести чушь про свой мощный удар. Мужик, завязывай! У тебя нет ничего, — сказал Турман в интервью TMZ.

Ранее Макгрегор оценил возможность боя-реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым: «Мое уважение и поздравления, он выиграл бой», — заявил ирландец, добавив, что сейчас важно лишь то, что будет в следующий раз. «Уверен, что будет еще раз. Давайте. Я скромен в победе и поражении, несмотря ни на что», — сказал Макгрегор.

Также ирландский боец уточнил, что уважает своего бывшего соперника.

Напомним, бой между Макгрегором и Нурмагомедовым прошел 6 октября 2018 года в рамках встречи UFC 229. Победу одержал россиянин, однако после поединка произошла потасовка между командами и оба бойца были дисквалифицированы на срок от полугода до 9 месяцев.