Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова назвала приятными свои впечатления от международного турнира Arctic Curling Cup.

«Я думаю, людям просто интересно сюда приехать, за Полярный круг. Такого нигде нет. Обычно играем на кёрлинговых аренах — ты приходишь, играешь, никакого экшена. А тут тебя и развлекают, и с бубном ходишь, и рога оленьи трогаешь, прикольно». — описала спортсменка турнир, проходящий в Красноярском крае.

Анастасия Брызгалова — чемпионка России по керлингу в составе петербургской команды «Адамант-1» (Санкт-Петербург). На Олимпийских играх в Сочи вместе с супругом Александром Крушельницким Брызгалова завоевала бронзовую медаль, которую впоследствии пришлось вернуть из-за обнаружения в допинг-пробах Александра мельдония. Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года.