Сборная России по хоккею накануне феерично расправилась с США и вышла в полуфинал чемпионата мира. Помимо потрясающей игры, хоккеисты порадовали и борьбой не на жизнь, а на смерть. Главным источником для мемов в ближайшие дни, несомненно, станет силовой прием Александра Овечкина против Брэди Шея.

Реакция скамейки поражает. Главный тренер сборной России Илья Воробьев слегка поморщился, увидев полет американца, а суровый челябинец Евгений Дадонов просто стряхнул ноги в шея с себя и продолжил смотреть игру.

В составе сборной России по шайбе забросили Никита Гусев с передач Михаила Сергачева и Никиты Кучерова на 2-й минуте, Михаил Сергачев в большинстве с передачи Никиты Гусева на 16-й минуте, Кирилл Капризов на 42-й минуте с передачи Гусева и Сергачева и Михаил Григоренко на 48-й минуте с передачи Малкина и Дадонова.

В составе команды США отличился Брейди Скжей с передачи Патрика Кейна и Джонни Гудро на 23-й минуте, Ноа Хэнифин на 46-й минуте и Алекс ДеБринкат на 18-й минуте.

Итоговый счет встречи составил 4:3. Россия еще ни разу не проиграла на чемпионате мира, который проходит в Словакии.