Год назад Международный союз конькобежцев (ISU) начал активно бороться за чистоту и сбалансированность программ в фигурном катании. В судейскую систему были внесены серьёзные изменения — прыжки, выполненные с ошибками, стали стоить значительно дешевле.

Идея не казалась бессмысленной — предполагалось, что спортсмены, исполнившие свои программы чисто, не будут проигрывать тем, кто завалил квады, но набрал баллы лишь за их количество. Однако сейчас, когда новый сезон ещё не стартовал, ISU пошёл на попятную.

Союз снова внёс поправки в систему оценивания, но они отнюдь не выглядят логично: базовые стоимости элементов остались прежними, а вот за прыжки с недокрутами фигуристы будут получать больше баллов, нежели в минувшем сезоне.

Получается, что ISU принял решение об официальном поощрении ошибок — теперь спортсмены могут заходить на четверные, недокручивать их и получать внушительные баллы. Что сподвигло Союз к принятию системы, которая, по сути, ведёт к деградации вида спорта, пока непонятно. Скорее всего, повлиял опыт предыдущего сезона, в котором фигуристы с тройными прыжками набирали больше баллов, чем квадисты.

В таком случае ISU просто противоречит сам себе — вводит штрафы за ошибки, чтобы спустя год, наоборот, толкать фигуристов на риск. Возможно, в Союзе посчитали, что зрелищность программ стала ниже, но ещё год назад главной ценностью проката считали его сбалансированность, а не техническую сложность.

Новые правила пойдут на руку многим фигуристам — особенно тем, кто любит рисковать. Спортсмены могут пробовать включать в программы те четверные, которые исполняют недостаточно стабильно, потому что цена ошибки стала значительно ниже. Если учесть тенденцию усложнения женского катания, то и девушкам теперь можно смело экспериментировать с контентом. Но вот для фигуристов, исполняющих свои прыжки чисто, такая система будет не совсем справедлива — их преимущество перед остальными станет значительно меньше.

Нельзя сказать, что прошлогодняя система была стопроцентно рабочей: когда мужчина-одиночник исполняет так называемый женский контент и набирает за него запредельно высокие баллы, это неправильно. Такой расклад ведёт лишь к тому, что у фигуристов теряется мотивация к развитию — зачем усложнять программы, если за тройные прыжки можно получить больше? Но и поощрение ошибок — отнюдь не выход из положения. Кажется, что ISU загнал сам себя в угол и не знает, как из него выйти. Сказывается и субъективность вида спорта — недокруты одного спортсмена зачастую остаются незамеченными, в то время как прыжки другого рассматривают под микроскопом.

Насколько хорошо и плохо будут работать новые правила, можно будет судить только в новом сезоне, а пока зрителям остается только гадать, чего ISU хочет добиться от фигуристов.