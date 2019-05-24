Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз негативно высказался в отношении президента СБР Владимира Драчёва, заявившего недавно, что блат в российском биатлоне ушел в прошлое.

«Я уже советовал ему у психиатра побывать. Развалено все полностью в регионах. В Екатеринбурге тренер дал интервью, что винтовкам по тридцать лет, а патронов нет вообще, ни для юношеской команды, ни для мужской. Сборной команды мужской в Екатеринбурге вообще нет», — рассказал Тихонов в интервью порталу Metaratings.

По его словам, аналогичная картина наблюдается во многих регионах страны.

» После нас осталось 12 стадионов, пять категории А и семь категории Б, стадионов на которых проводились Европа, мир, кубки, все, что угодно. И что произошло за последние 12 лет», — задается риторическим вопросом Драчев.

Ранее глава СБР рассказал, что самым проблемным вопросом для сборной России является сервис команды — не смазка и подготовка лыж, а все организационные и подготовительные моменты – например, автобусы для спортсменов и шлиф-машины, которые должны сопровождать команду на соревнованиях.