Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал завершившего карьеру Антона Шипулина последним мужчиной.

«Шипулин собрался в Госдуму — это был последний мужчина», — сказал Тихонов в интервью порталу Metaratings.

Ранее Тихонов обратился к Шипулину, который хочет избираться в Госдуму, чтобы заниматься проблемами в Свердловской области. По словам Тихонова, в Думе сидит уже много спортсменов, но ни одного не видно ни на трибуне, ни при решении вопросов о допинге, ни в комитете по спорту.

Тихонов прокомментировал слова Шипулина о том, что тот готов стать на колени, чтобы доказать, что идет в Госдуму с благими намерениями. «Антон, если ты встанешь на колени, ты не поднимешься. Тебе Дума ничего не даст, как не дала ничего всем остальным из наших олимпийцев, кроме безбедной жизни на протяжении четырёх лет и ничего неделания. Мы знаем, какого мнения народ об этих депутатах», — написал Тихонов у себя блоге.

Напомним, Антон Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года, последними его соревнованиями стала Рождественская гонка в Гельзенкирхене.