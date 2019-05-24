Приближаются последние майские выходные, в которые жители Санкт-Петербурга смогут посетить различные спортивные мероприятия. В традиционной подборке событий Nevasport рассказывает, куда сходить болельщикам 25 и 26 мая. В программе на уикенд — футбол, регби и даже гонки на собачьих упряжках.

Футбол, чемпионат России, 30 тур. «Зенит» — «Енисей»

Когда: воскресенье, 26 мая

Где: стадион «Газпром-Арена»

«Зенит» на своей арене примет красноярский «Енисей» в заключительном туре чемпионата России. Для подопечных Сергея Семака матч не будет иметь значения с точки зрения турнирной таблицы — команда уже давно обеспечила себе победу в чемпионате и может просто играть для болельщиков. «Енисей» тоже не спасёт свою позицию — он идёт на последнем месте и даже в случае победы останется в зоне вылета.

Футбол, молодёжное первенство России, 30 тур. «Зенит»-м — «Енисей»-м

Когда: суббота, 25 мая

Где: стадион «Газпром-Арена»

За день до матча основных команд на поле традиционно выйдут молодежные составы. Примечательно, что игра состоится на «Газпром-Арене», а не на малой арене «Петровского». Вход для зрителей будет бесплатным, но для входа на стадион будет необходимо получить пригласительный билет в кассах. Они начнут свою работу за два часа до матча.

Чемпионский парад «Зенита»

Когда: воскресенье, 26 мая

После заключительного матча чемпионата России «Зенит» проведет чемпионский парад в Санкт-Петербурге. Первая часть парада пройдет в акватории города. Мероприятие начнётся в 19:15 по московскому времени, отправной точкой станет пересечение Крюкова канала с каналом Грибоедова. Команда проедет по Крюковому каналу, Мойке и Фонтанке, затем высадится у Шереметьевского дворца и пересядет на специальный золотой автобус.

Гонки на собачьих упряжках «Белые ночи — 2019»

Когда: 24 — 26 мая

Где: деревня Озерки, Выборгский район Ленинградской области

С 24 по 26 мая в деревне Озерки состоятся 10-е международные спортивные соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта – традиционные открытые гонки на собачьих упряжках «Белые Ночи – 2019» – этап Кубка мира (IFSS). В нынешней гонке примут участие более 250 спортсменов и 500 ездовых собак из 15 регионов России и стран Европы. Первый этап стартует 25 мая в 6:00.

Кубок европейских чемпионов по регби-7

Когда: 25-26 мая

Где: малая арена стадиона «Петровский»

25-26 мая 2019 года при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга, Федерации регби России и Федерации регби Санкт-Петербурга на стадионе «Петровский» уже четвертый год подряд состоится «Кубок европейских чемпионов по регби-7» среди мужских и женских команд. В турнире примут участие сильнейшие европейские клубы. Чемпионат входит в перечень наиболее значимых спортивных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге в 2019 году. За прошедшие годы в Кубке европейских чемпионов по регби-7 приняли участие команды из многих стран.

Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи»

Когда: 26 мая — 2 июня

Где: Спорткомплекс им. В. И. Алексеева (пр. Раевского, 16)

С 26 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге на площадке спортивного комплекса им. В.И.Алексеева пройдут крупнейшие Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи». На берегах Невы выступит более 400 спортсменов из 44 регионов России.

Статус соревнований позволяет атлетам выполнить норматив «Мастер спорта России». Соревновательная программа каждого дня будет начинаться в 10:00, вход для зрителей — свободный.

Марафон бильярдного спорта «Белые ночи»

Когда: 24 — 26 мая

С 24 мая по 7 июня 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет спортивное событие международного масштаба – «Марафон бильярдного спорта — Белые ночи». В ближайший уикенд пройдет Международный турнир по пулу «Baltic Pool League». Международный турнир по пулу «Baltic Pool League» впервые проводится в Санкт Петербурге и объединит на своей площадке спортсменов более чем из 15 стран.

Большой Велопарад

Когда: 26 мая

26 мая 2019 года в четвертый раз состоится ежегодный Большой Велопарад. Событие организовано в рамках единого дня велопарадов в Российской Федерации и входит в план общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города — Дня основания Санкт-Петербурга.

Велосипедисты стартуют в 11:00 от БКЗ «Октябрьский» до парка 300-летия Петербурга. Протяженность маршрута составит 17 км. Он пройдет по таким знаковым местам города, как Невский проспект, Дворцовая набережная, Троицкий мост, Гренадерский мост, Ушаковская набережная и Яхтенная улица.

Международный фестиваль «Есть контакт»

Когда: суббота, 25 мая

Где: ЦПКиО им. Кирова

25 мая 2019 г. в ЦПКиО им. С.М. Кирова состоится международный социально-культурный фестиваль «Есть контакт!» — спорт без границ, где при участии Благотворительного Фонда в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» пройдут мастер-классы от петербургских паралимпийцев. Ведущими в этом году станут «блогер на колесах» Наталья Камолинкова и телеведущий и параатлет Дмитрий Игнатов. В программе «Есть контакт!» 2019: концерт, интерактивный читальный зал, сеансы одновременной игры в шахматы с участием мастеров Санкт-Петербурга, международный турнир по футболу для слепых, в котором примут участие команды из России, Испании, Франции и Белорусии. Футбол для незрячих — разновидность большого футбола, в который играют люди с разной степенью слепоты.