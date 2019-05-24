В Братиславе состоялся конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), на котором подтвердилось проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

Также были утверждены и места проведения двух последующих чемпионатов: в 2024 году турнир будет проходить в Чехии, в 2025 — в Швеции. При этом рассматривает возможность проведения чемпионата 2025 года совместно с Данией.

На конгрессе выступил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и презентовал новую ледовую арену в Санкт-Петербурге. Третьяк сообщил, что новая ледовая арена в Санкт-Петербурге станет центром турнира. Специалист подчеркнул удобное расположение арены, которая находится между центром города и аэропортом Пулково. «Новый стадион станет новым центром притяжения, новой достопримечательностью Петербурга», — сказал Третьяк.