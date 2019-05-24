Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг заявил, что его команда проиграла Финляндии из-за игроков НХЛ.

Тренер считает, что именно хоккеисты из НХЛ должны были принести команде победу в четвертьфинале чемпионата мира. «С нашим тренерским опытом мы понимаем, что игроки из НХЛ должны решать судьбу матчей в концовках», — заявил Гренборг, слова которого Hockey News.

Напомним, в четвертьфинале Швеция уступила Финляндии со счётом 4:5 и вылетела с турнира. Финляндия вышла в полуфинал, где встретится с российской командой.

Матч между Россией и Финляндией состоится завтра, 25 мая, и начнётся в 16:15 по московскому времени. В четвертьфинальной стадии команда Ильи Воробьёва выбила из борьбы сборную США.