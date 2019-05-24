Пресс-служба красноярского «Енисея» сообщила, что команда приедет в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» с подарком.

В официальном «Твиттере» команды был опубликован пост, в котором говорится, что «Енисей» вылетит в Петербург завтра, 25 мая. «Везём подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», — говорится в сообщении клуба.

Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше. Везем подарок чемпионам @zenit_spb, подарим гению А. Заболотному. — ФК «Енисей» (@FCEnisey) May 24, 2019

Напомним, «Зенит» примет «Енисей» в рамках заключительного, 30-го тура чемпионата России. Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» в воскресенье, 26 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Для обеих команд этот матч не повлияет на турнирное положение: «Зенит» уже давно оформил чемпионство, а «Енисей» даже в случае победы останется в зоне вылета.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.