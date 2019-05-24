Американская теннисистка Серена Уильямс была замечена в инвалидном кресле. Представительница Бельгии Исалин Бонавертюр опубликовала фото из Парижа, на котором Уильямс сидит в инвалидном кресле вместе со своей дочерью.

На фото, опубликованном в «Твиттере» Бонавертюр, Уильямс держит свою дочь Алексис Олимпию на руках.

Напомним, в Париже проходит «Ролан Гаррос», который является одним из четырёх турниров Большого шлема. Ранее сообщалось, что на соревнованиях не будет действовать дресс-код, который изначально планировали ввести.

О введении строгого дресс-кода на «Ролан Гаррос» заговорил президент Федерации тенниса Франции Бернар Гуидичелли после прошлогоднего выступления американки Серены Уильямс в черном облегающем наряде в духе супергероя женщины-кошки.