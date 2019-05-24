Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о подготовке к турнирам «Большого шлема».

Спортсмен признался, что соревнования являются очень сложными для него, так как длятся две недели. «Нужно играть стабильно и быть сильным физически», — приводит слова Медведева New York Times. Теннисист подчеркнул, что старается получить на соревнованиях как можно больше опыта, потому что турниров «Большого шлема» всего четыре.

По мнению Медведева, он стал лучше понимать, как готовиться к таким соревнованиям. «Стараешься убедить себя, что нужно просто одержать очередную победу», — заявил Медведев. Спортсмен надеется, что однажды сможет завоевать титул.

Напомним, в Париже проходит один из четырех турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».