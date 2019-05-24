«Зенит» выпустил дополнительные билеты на матч с «Енисеем» в связи с высоким спросом со стороны болельщиков.

Как сообщает пресс-служба команды в «Твиттере», из-за высокого ажиотажа потребовалась дополнительная партия.

Шикарная новость в этот пятничный день: в продажу поступили дополнительные билеты (очень высокий ажиотаж!) на матч #ЗенитЕнисей. Приобрести: https://t.co/ONhzPFuVUY pic.twitter.com/IsGDJojPxx — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) May 24, 2019

Напомним, «Зенит» примет «Енисей» в матче заключительного тура чемпионата России. Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» в воскресенье, 26 мая, и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Для обеих команд этот матч не повлияет на турнирное положение: «Зенит» оформил чемпионство ещё в 27-м туре, а «Енисей» даже в случае победы останется в зоне вылета. На данный момент команда Сергея Семака имеет в своем активе 61 очко, у «Енисея» — 20.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.