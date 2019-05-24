Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.

На своей странице в «Инстаграме» футболист выложил картинку с подписью о том, что «Спартак» не будет тратиться на трансферы, а сделает ставку на свою молодёжь. В качестве молодёжи на картинке изображены опытные игроки «Спартака» — сам Глушаков, Артём Ребров, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров. С помощью графического редактора внешность футболистов немного изменена, чтобы они казались моложе.

Ранее букмекеры оценили вероятность того, что Глушаков останется капитаном команды на следующий сезон. По мнению аналитиков, подобный вариант является маловероятным.

Также ранее появилась информация о том, что руководство «Спартака» может досрочно разорвать контракт с Глушаковым. Отмечалось, что игрок может продолжить карьеру в «Ростове».