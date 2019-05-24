Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.

На своей странице в «Инстаграме» футболист выложил картинку с подписью о том, что «Спартак» не будет тратиться на трансферы, а сделает ставку на свою молодёжь. В качестве молодёжи на картинке изображены опытные игроки «Спартака»  — сам Глушаков, Артём Ребров, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров. С помощью графического редактора внешность футболистов немного изменена, чтобы они казались моложе.

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Цветут молодые 🌼

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Ранее букмекеры оценили вероятность того, что Глушаков останется капитаном команды на следующий сезон. По мнению аналитиков, подобный вариант является маловероятным.

Также ранее появилась информация о том, что руководство «Спартака» может досрочно разорвать контракт с Глушаковым. Отмечалось, что игрок может продолжить карьеру в «Ростове».